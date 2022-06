Maintenu en Division 1A après avoir écarté le RWDM, Seraing prépare l'année prochaine. Et les Métallos ont annoncé une première recrue avec Christophe Lepoint. "Il lance notre mercato et apportera toute son expérience et son énergie à notre noyau", a annoncé le club dans un communiqué. Le milieu de terrain a paraphé un contrat de deux saisons.

Effectivement, le noyau étant jeune, très peu de joueurs connaissaient réellement notre compétition. Pas de problème de ce côté là pour l'ancien de Mouscron qui culmine à plus de 300 rencontres en Jupiler Pro League.

L'Excell en faillite, il était libre de s'engager où il le voulait après avoir passé presque deux saisons l'Excel Mouscron.

Le milieu de terrain de 37 ans, avait rejoint les rangs des Hurlus depuis Courtrai (2017-2021) lors du dernier mercato hivernal. Il avait déjà auparavant évolué au Canonnier lors de la saison 2008-2009, d'où il avait rejoint La Gantoise (2009-2015). Il avait été prêté à Waasland-Beveren (2021-2013) puis avait porté les couleurs de Charlton Athletic en 2015 et de Zulte Waregem de 2015 à 2017 avant son passage chez les Epérons d'Or.