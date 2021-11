Et si la clé du maintien de Seraing, c’était l’efficacité ? Deux tirs cadrés, deux buts. Un Dietsch décisif entre les perches avec six arrêts importants. Un positionnement plus bas sur l’échiquier (38,2 mètres en deuxième période) pour mieux contrôler les attaques trudonnaires. Samedi, les Métallos ont joué la rencontre parfaite face à Saint-Trond. Le but de Jallow leur a donné une voie royale pour mieux gérer la partie. Et celui de Mikautadze n’a fait que confirmer cette domination mentale.