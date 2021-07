© DR



25 ans plus tard, le RFC Seraing va fouler les pelouses du Pairay en version D1A. Un moment très attendu par tous les supporters et nostalgiques du football belge, même si le club a bien changé depuis lors. Le premier duel à domicile aura lieu ce samedi à 18h30 face à Malines.Comme le veut le protocole Covid actuel, seuls les supporters du club jouant à domicile seront admis. Et ils devraient être plutôt bien accueillis. A partir de ce samedi, et pour tous les matchs au Pairay, la direction du club a décidé de créer un "fan village".Concrètement, dès 16h00 ce samedi, les fans seront reçus derrière la tribune "Echelle" dans une ambiance musicale. Des stands de nourriture et boissons seront à disposition, ainsi que l'espace marchandising pour s'équiper aux couleurs des Rouge et Noir.