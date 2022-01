© D.R.

Le Covid s'est invité au sein de l'effectif des Métallos. Deux salves de tests ont été effectués ce jeudi, et il semblerait y avoir davantage de cas que les quatre enregistrés lors du stage au FC Metz. Selon le protocole, il faudra au moins 7 cas confirmés sur les 12 joueurs actuellement disponibles qui ont cumulé plus de 30% de temps de jeu.Parmi les joueurs positifs, il est déjà certain que Guillaume Dietsch en fait partie. Le portier des Métallos l'a annoncé sur son compte Instagram. Cela veut dire que Timothy Galjé sera dans les cages face aux Unionistes. A moins que celui-ci ou Maxime Mignon (3e gardien) ne soient également positifs, ce qui pourrait entraîner le report de la rencontre.Seraing s'entraîne une dernière fois ce vendredi, vers 15h. La liste définitive sera établie après cet ultime entraînement.