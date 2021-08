Ça a soufflé au Pairay. Pas d’exaspération, mais bien de soulagement. Avec ces trois points face au Cercle Bruges, les Sérésiens ont montré qu’ils avaient plus que des ressources : ils ont aussi une véritable identité de jeu.

Pourtant, malgré la chaleur, on a bien cru que l’après-midi allait être glaciale. De la désorganisation sur le but des Brugeois et Deman qui pensait marquer le 0-2 dans la foulée, mais était signalé hors-jeu : l’entame de match de Seraing a été un peu catastrophique.