Ce mois de septembre s’achève d’une bien triste manière pour les Sérésiens, qui ont été balayés par Genk à la Cegeka Arena, dimanche soir (3-0). Cette fois-ci, contrairement aux défaites face au Standard et à l’Antwerp, il n’y a pratiquement aucun enseignement positif à en tirer.

Pas de problème de mentalité du côté des Sérésiens, car les Limbourgeois étaient tout simplement les plus forts. Après deux grosses alertes (un but annulé et un penalty d’Onuachu manqué), Seraing n’a plus eu voix au chapitre et a même limité la casse en ne prenant "que" trois buts du grand Nigérian, qui n’a curieusement pas fait un si bon match que cela. "On jouait contre l’une des meilleures équipes de Belgique. Le score est logique", analysait un Georges Mikautadze fataliste après la rencontre.