Seraing continue de se renforcer. Valentin Guillaume a signé pour deux saisons assorties d'une année en option. Il a rejoint directement ses nouveaux coéquipiers, en stage cette semaine à Metz. Agé de 21 ans, ce milieu de terrain a évolué à Virton lors de l'exercice écoulée.

"Le projet sportif est intéressant pour moi. Je voulais tenter ma chance au plus haut niveau, pour pouvoir continuer à progresser dans un environnement encore plus performant. Et le discours du coach m’a séduit. Il me connaît pour m’avoir croisé avec Mouscron la saison dernière et j’ai senti qu’il désirait vraiment que l’on travaille ensemble. Cette confiance est importante pour moi.", a-t-il déclaré.