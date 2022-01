Pour contextualiser les maux d’un groupe, il faut souvent parler au capitaine. Samedi soir, Gérald Kilota commençait pourtant son propos avec un long soupir, qui ressemblait à du désespoir, et la tête basse. Avant de mettre des mots sur le mal-être des Métallos après sept défaites d’affilée. "C’est très dur. Faire autant d’efforts pour perdre ce match, ces matchs d’ailleurs, ça fait vraiment mal, confiait le capitaine sérésien. Rien ne nous sourit pour l’instant. Quand on frappe, ça ne veut pas rentrer. Comme cette frappe de Georges (Mikautadze) qui aurait pu faire 1-2 et changer tout le cours du match. Contre l’Union, avec des penaltys qui n’existaient pas, on aurait pu égaliser aussi sur la deuxième période. Mais voilà, en défendant correctement toute la rencontre, on prend trois buts et on perd des points. Dans quelques semaines, on ne retiendra que la défaite."