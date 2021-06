Seraing et Danijel Milicevic se séparent d'un commun accord Seraing T. U. L'ancien joueur de D1A devrait raccrocher les crampons. © BELGA

Danijel Milicevic ne connaitra pas la D1A avec le club qu'il a rejoint en octobre dernier. Avec peu de temps de jeu (626 minutes sur le 1980 possibles), l'expérimenté milieu offensif aura été d'une importance capitale dans le groupe métallo grâce à son expérience.



Sous contrat au Pairay jusqu'en 2022, l'homme de 35 ans ne restera finalement pas puisque les deux parties ont mis fin au contrat qui les liait. "Nous vous informons que le club et Danijel Milicevic ont mis un terme à leur collaboration et se quittent en parfait accord. Nous remercions Danijel pour son professionnalisme et sa correction et lui souhaitons le meilleur pour la suite de son parcours", a communiqué Seraing en ce début de semaine.



Un départ qui devrait être synonyme de fin de carrière pour l'ancien joueur de D1A, qui pourrait se lancer dans un tout autre défi.