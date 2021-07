Seraing et Gérald Kilota ont trouvé un accord Seraing Matthias Sintzen Le défenseur prolonge finalement l'aventure au Pairay. © BELGA

Depuis plusieurs semaines, on se demandait quel serait l'avenir du défenseur français, Gérald Kilota. Sous contrat à Seraing depuis 2016 en provenance de Clermont Foot, il contestait la levée de son option. Personne ne savait si on le reverrait un jour sous la tunique rouge et noir.



Finalement, le club a trouvé un accord avec le joueur de 27 ans et son agent. Kilota a signé un contrat pour les deux prochaines saisons avec les Métallos, avec qui il reste donc lié jusqu'en juin 2023. Une bien bonne nouvelle à l'aube du début du championnat de D1A. Pour Abdel Al Badaoui, son grand ami qui contestait aussi la levée de l'option, il n'y a pas encore de nouvelles à l'heure d'écrire ces lignes.