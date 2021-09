C’était donc cela la surprise du chef : un duo Mikautadze-Marius au coup d’envoi. Enfin, ce n’était pas vraiment une "grosse" surprise. Mais contre Genk, une équipe qui a pourtant quelques lacunes défensives, cela a plutôt ressemblé à un pétard mouillé.

Était-ce le bon match pour lancer le duo ? On ne pouvait pas le prédire. L’idée était de maintenir la pression sur la "fébrile" défense limbourgeoise et de garder l’animation qui fait leur réputation. Mais si on empile les bourdes derrière…