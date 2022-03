Ablie Jallow aura payé le prix fort pour avoir hissé la Gambie en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, fin janvier. L'attaquant sérésien, qui avait inscrit le premier but de l'histoire de la Gambie dans une phase finale de CAN, s'était blessé au genou lors des huitièmes de finale. Résultat: plus de deux mois sur la touche, au pire moment pour Seraing.

Malgré l'urgence, le staff sérésien s'est montré très patient avec lui, pour ne pas brusquer son retour. Jallow n'a d'ailleurs pas rejoint la sélection gambienne, qui s'est qualifiée pour les éliminatoires de la CAN 2023 face au Tchad de Marius, pendant cette trêve internationale.

Au lieu de cela, le troisième meilleur buteur de l'équipe (4), qui n'a pas encore joué en 2022 avec le RFC Seraing, s'est testé face aux U21 du club lors d'un match amical, vendredi dernier. Il a livré un assist pour Mikautadze lors de la victoire des A (4-2). "Il a joué 45 minutes, et on sent qu'il monte en puissance. En plus de la passe décisive, il s'est créé 2 ou 3 occasions, commente Jean-Louis Garcia. On a été patient avec lui, mais on a fait ce qu'il fallait. Il pourrait être dans le groupe, et ça ne sera pas pour faire du tourisme. Je compte bien l'utiliser. Des joueurs comme lui, je n'en ai pas beaucoup donc je me réjouis."

Lahssaini, saison finie?

Ce retour coïncide avec celui de Cachbach, qui a purgé ses deux matchs de suspension. Marius rentrait ce jeudi après-midi de sélection, mais il s'entraînera normalement ce vendredi. Sanogo est également bien dans le coup, même si toutes les précautions sont prises pour éviter une rechute.

Opare et Kilota se sont entraînés normalement cette semaine. "Pour Kilota, c'est encourageant car malgré 8-9 jours d'indisponibilité, il est en avance. Même s'il ne commencera pas la rencontre, avoir le capitaine dans le groupe ne peut être que bénéfique", souligne le coach sérésien.

Par contre, Lahssaini est déjà de retour à l'infirmerie. "Il a de nouveau senti une douleur au quadriceps de la cuisse droite. Il est dores et déjà forfait pour le déplacement à Ostende, et sa fin de saison est même compromise. C'est malheureux pour lui."

Jouer la gagne

Comme Djédjé (tendon), il ne pourra pas aider ses coéquipiers à arracher le maintien direct. Pour y croire, et rattraper les 5 points de retard (au minimum) sur Eupen et Zulte Waregem, les Métallos devront absolument gagner à Ostende. "On est prêt à jouer ce que l'on peut appeler une demi-finale, avec élimination directe. On veut que notre dernier match de la saison régulière face à Genk ait un enjeu. On se déplace à Ostende pour les battre, pour jouer notre jeu. On veut se créer des occasions, mais rester solide défensivement aussi. On veut mettre un but de plus que nos adversaires", poursuit Jean-Louis Garcia.

Le groupe s'entraînera une dernière fois ce vendredi au Pairay avant de prendre la route de la mer en fin de journée.