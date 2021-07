Le médian sérésien est sorti sur blessure à Courtrai. Les ligaments croisés ne sont finalement pas touchés.

Samedi, à Courtrai, Sami Lahssaini avait été touché au genou droit à la suite d’un contact avec Palaversa. Il avait tenté de poursuivre la rencontre tant bien que mal, mais la douleur était trop forte. Il avait donc été remplacé à dix minutes de la fin par Théo Pierrot.

Ce lundi, le médian de 22 ans a passé une IRM pour analyser la gravité de sa blessure. On a craint une rupture des ligaments croisés, mais c’est heureusement moins grave que prévu, puisqu’il ne souffre finalement que d’une déchirure du ligament interne. Son indisponibilité est estimée entre six et huit semaines.

Mansoni ne souffre, lui, que d’une contusion au coude. Le staff médical va suivre l’évolution de sa blessure dans les prochains jours.