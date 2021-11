La victoire convaincante à Oud-Heverlee Louvain (1-3), samedi dernier, a donné beaucoup de d’espoirs au groupe sérésien. "Cette semaine, j’ai senti que l’équipe était vraiment bien. C’est normal, la victoire nous a donné beaucoup de confiance", observe Jordi Condom.

Mais, pour obtenir une deuxième victoire consécutive ou, au pire, un troisième match sans défaite, il faudra confirmer face à Saint-Trond. Les Trudonnaires de Bernd Hollerbach restent sur deux victoires consécutives, dont une en déplacement à l’Antwerp le week-end dernier.

Cependant, les Métallos ont déjà battu Saint-Trond cette saison (3-2 après prolongations). C’était en seizièmes de finale de la Coupe de Belgique, il y a un mois. "On avait tous les deux mis une équipe mixte. Mais au final, avec l’évolution du score et les prolongations, ils avaient quand même fait monter leurs titulaires. Donc on espère prendre le même résultat."

Mansoni, qui n’est plus positif au Covid-19, rejoint le groupe de même que Cachbach. D’Onofrio s’entraîne aussi avec le groupe. Sanogo, qui s’est entraîné toute la semaine et a joué lundi avec les espoirs, est enfin sélectionnable. "C’est une bonne chose pour lui, parce qu’il a vraiment vécu un cauchemar (NdlR : un genou récalcitrant depuis la fin de la saison dernière). Il est prêt pour jouer quelques minutes", note Jordi Condom.

Une inquiétude : Marius Mouandilmadji est incertain à la suite d’une petite contracture subie lors du match à OHL. "Il a une petite douleur musculaire. Ce n’est rien de grave, mais on fera un test ce vendredi à l’entraînement."

Bernier encore au back droit ?

Samedi dernier, la surprise du jour était la titularisation d’Antoine Bernier au poste de back droit, à la place de Mansoni, qui était forfait. Une position inhabituelle pour le Dinantais, qui a plutôt l’habitude d’aller vers la boîte adverse. "J’avais déjà joué à ce poste-là chez les jeunes. Mais on a quand même dû m’expliquer comment défendre, sourit Bernier. Ils voulaient un apport offensif, et c’est pour cela que le coach m’a mis à ce poste. Il faut toujours être concentré, être au bon endroit. Sur le goal de Louvain, j’oublie peut-être Maertens. Mais bon, ça va me permettre d’apprendre."

Malgré sa petite erreur, qui n’a pas changé le sort du match, la rencontre de Bernier a été aboutie. "Il a fait un match incroyable. Mais sur un grand terrain comme celui de Louvain, si tu laisses un mètre ou un mètre et demi, tu es directement dépassé. Chez nous, sur le petit terrain, il n’y aurait pas eu but", affirme Jordi Condom.

Un stage hivernal, mais où ?

Il y a encore plusieurs rendez-vous avant la trêve hivernale, mais les réfléchissent à l’endroit du traditionnel stage. Ce ne sera pas à Seraing, en tout cas. "Notre terrain d’entraînement en gazon naturel est impraticable. Et on le voit bien avec tous les petits bobos qu’on a, s’entraîner une ou deux fois par jour sur un terrain synthétique n’est pas envisageable", lance Jordi Condom.

Trois choix s’offrent aux Métallos : le sud de l’Espagne, la Tunisie ou, moins exotique, les installations du FC Metz. Jordi Condom, Philippe Gaillot (directeur sportif du FC Metz) et Mario Franchi (président de Seraing) se voyaient ce jeudi pour définir un plan d’actions. "Le plus facile et le plus abordable, c’est évidemment Metz. On a les terrains et le logement", note l’entraîneur catalan.

Après le déplacement à Malines le 27 décembre, les joueurs auront congé du 28 décembre au 2 janvier. Le 3 janvier, ils auront rendez-vous au club avant de partir en stage du 4 janvier jusqu’au 9 ou 10 janvier.