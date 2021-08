Seraing: Mikautadze et Del Fabro vont venir, mais quand ? Seraing Romain Izzard Jordi Condom a fait le point sur son groupe et les renforts avant le déplacement à Eupen, samedi. © Belga

Dario Del Fabro (Juventus U23) devrait signer très prochainement. Un défenseur central d'expérience (26 ans) qui va permettre d'étoffer le secteur défensif. Il sera prêté pendant une saison au Pairay.



Mikautadze sera, lui aussi, prêté. "C'est certain à 100%. Mais quand arrivera-t-il? On ne sait pas encore", sourit Jordi Condom. L'échéance, ce sera la fin du mercato. Mais le technicien aimerait évidemment l'avoir le plus vite possible.



Antoine Bernier fera son retour face aux Pandas. Ce sera encore trop tôt pour Lahssaini. Sanogo s'est entraîné avec le groupe, mais son genou est surveillé avec attention par le staff médical. Il ne sera pas de la sélection, c'est une certitude.