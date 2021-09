Seraing n’a mis que deux saisons pour quitter le football amateur et rejoindre la D1A. Malgré son statut, le club a dû s’aligner avec les amateurs afin d’empocher son ticket pour les 16es de finale de la Coupe de Belgique.

Mais de surprise, il n’y en a pas eu pour les Métallos, qui se sont imposés sur un doublé de leur buteur prodige face au pensionnaire de D2 amateurs.

Jordi Condom alignait une équipe fortement remaniée par rapport à celle qui s’est inclinée dimanche dans le derby liégeois. On a ainsi pu voir les premières minutes cette saison de Galjé, Spago et Del Fabro, qui jouait avec un masque de "Batman" après une fracture du nez. Ceux-ci étaient titularisés d’entrée au même titre que Pierrot, Cachbach et Mikautadze.