Seraing: opération ou non pour Sanogo ? Seraing Romain Izzard Les Métallos reçoivent le Cercle de Bruges samedi (16h15). Aucun renfort ne viendra dans les prochains jours. © Belga

Pas de bonnes nouvelles de la direction pour Jordi Condom, qui attend avec impatience des arrivées pour renforcer son noyau. « Au moins un attaquant, un pivot et un défenseur central. Des discussions sont en cours, c’est vrai. Mais on n’attend pas des arrivées dans les prochains jours. Je devrai donc faire avec le noyau actuel pour recevoir le Cercle », explique, avec un peu d’amertume, l’entraîneur catalan. Il faudra donc attendre la fin du mercato pour voir des arrivées à Seraing.



Nadrani, qui était sorti préventivement après une gêne muscule face à Ostende, est de retour. « Il s’est testé ce matin, et tout est OK. » Idem pour Boulenger, qui a purgé sa journée de suspension. Pour Bernier, le match arrivera sans doute trop tôt. Il devrait plutôt faire son retour à Eupen, le week-end prochain.



Par contre, les choses se compliquent pour le genou d’Ali Sanogo. « Il avait repris avec nous et tout se passait bien. Mais récemment, il a encore ressenti des douleurs à cause de son problème de cartilage. Je vais discuter avec le docteur aujourd’hui ou demain pour voir ce que l’on doit faire », annonce Jordi Condom.



Lahssaini, lui, évolue bien. Le staff espère un retour après la trêve internationale.