Seraing : Poaty et Jallow ménagés pour la Coupe de Belgique Seraing Romain Izzard Les Sérésiens joueront face à Saint-Trond, ce mercredi (20h), pour les 1/1es de finale de la Coupe de Belgique. L’occasion de faire tourner pour Jordi Condom. © Belga

"L’objectif de Seraing reste le maintien. On doit garder en tête notre match très important de ce samedi au Beerschot. Mais on va jouer sérieusement face à Saint-Trond." Par cette phrase, Jordi Condom confirme bien qu’il va apporter quelques changements par rapport à l’équipe qui s’est inclinée vendredi face à Charleroi (1-3). Ce sera l’occasion de changer d’air et de retrouver la confiance après deux défaites consécutives en championnat.



Morgan Poaty et Ablie Jallow, qui ont accumulé de la fatigue après leurs obligations internationales avec le Congo-Brazzaville et la Gambie, ne sont pas dans le groupe. Par contre, Spago et Denuit font leur entrée pour cette rencontre.



Parmi les changements déjà connus, il est acté que Galjé sera aligné dans le but. Del Fabro et Pierrot vont également débuter la rencontre. Lahssaini, qui n’était finalement pas dans le groupe face aux Carolos, pourrait avoir quelques minutes de jeu au même titre que Cachbach et Faye, qui pourraient même être titularisés.



Le groupe : Galjé, Dietsch, Mignon, Del Fabro, Nadrani, Boulenger, Faye, Spago, Denuit, Mansoni, Kilota, Cissé, Pierrot, Cachbach, Bernier, Marius, Mikautadze, D’Onofrio, Lahssaini, Silini.