Morgan Poaty (Congo-Brazzaville) et Georges Mikautadze (Géorgie) ont été blessés en sélection. Heureusement, pour les deux, il s’agit seulement de coups directs. "Morgan (Poaty) a passé deux IRM, au Congo et chez nous, et il n’y a rien de grave", rassurait l’entraîneur catalan.

Ils sont donc dans le groupe pour affronter les Unionistes. Les derniers internationaux, Jallow notamment, sont arrivés mercredi soir et se sont entraînés ce jeudi. Seuls Lahssaini, qui a trottiné, et Sanogo seront absents pour cette rencontre entre les deux promus.