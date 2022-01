Avec 7 points d’avance, mais un match en plus, Seraing occupe actuellement la place de barragiste. En cas de victoire, les Sérésiens mettraient le Beerschot à bonne distance. Mais ils restent sur une série de 7 défaites consécutives. Et malgré les efforts consentis, rien n’évolue favorablement sur le plan comptable depuis l’arrivée de Jean-Louis Garcia, le 2 janvier.



Après une défaite à Saint-Trond (3-1), samedi, les Métallos doivent se reprendre. "On est vraiment en progrès. Il y a une organisation cohérente malgré la situation. Mais l’équipe est encore en convalescence", note Jean-Louis Garcia.

"On a essayé d’évacuer la frustration le plus vite possible. Il ne faut rien lâcher et retrouver le facteur réussite. C’est un facteur incontrôlable, mais il existe et se provoque. D’ailleurs, on ne fait peut-être pas encore assez d’efforts pour provoquer cette réussite.

Le Beerschot, une équipe "inconstante"

Les Rats, qui l’avaient emporté 3-0 à l’aller, sont dans une meilleure dynamique avec leur dernière victoire contre OHL (3-1), ce samedi. Un match que Jean-Louis Garcia a bien évidemment étudié. "Avenatti et Suzuki pour fixer devant, leur n°10 Vaca derrière. Holzhauser, qui n’avait pas commencé la partie, très à l’aise techniquement et très bon à mes yeux. Ils ont des arguments, mais c’est une équipe qui me semble très fragile défensivement, assez peu lisible parce qu’ils ont joué dans beaucoup d’organisations différentes. Elle est aussi inconstante sur toute la durée d’un match. C’est surprenant, mais on respecter cette équipe comme si elle était leader du championnat."

Douane sorti de quarantaine

En cas de test PCR négatif, Douane pourrait rejoindre le groupe après avoir été écarte pour cause de quarantaine. "Il s’est entretenu de façon individuelle en attendant. Ce sera un profil créatif et offensif de plus sur le banc, qui n’a pas répondu présent à Saint-Trond", ajoute Jean-Louis Garcia.

Lahssaini (ischios) doit encore se tester. L’échographie n’a pas montré de lésion, mais les sensations du joueur ne sont pas bonnes. Au mieux, il pourra prétendre à une place dans le groupe.



Del Fabro, D’Onofrio ou Silini, qui avaient été écartés, par choix, pour le déplacement à Saint-Trond, pourraient faire leur retour dans le groupe. Poaty, qui avait terminé la rencontre sur les rotules pour sa première titularisation après 20 jours de Covid, s’entraîne normalement.



Cissé (Guinée) et Jallow (Gambie) s’affrontent à 17h pour les 8es de finale de la CAN. Le malheureux du jour pourrait donc faire son retour samedi au plus tôt, à l’occasion de la réception d’Eupen. Cela dépendra évidemment des résultats du test Covid et de l'état de forme après plus deux semaines intenses au Cameroun.

La phrase est vue et revue, mais pour un candidat au maintien, dans une mauvaise posture qui plus est, il n’y a que des finales à jouer. Cependant, la rencontre entre Seraing et le Beerschot, programmée ce mercredi (21h), ressemble furieusement à une vraie finale pour le maintien.