Ils ne sont pas ménagés, mais les Sérésiens sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe après prolongations face à Saint-Trond (3-2). Le maintien en D1A reste toutefois l’objectif principal, avec le match crucial au Beerschot en tête. "C’était mieux de gagner, confirme Jordi Condom. Tout le monde dit que la victoire est obligatoire samedi au Beerschot. Mais je me dis que si on développe les mêmes idées que face à Saint-Trond, on pourra aller dormir l’esprit tranquille après la rencontre, même si l’on perd. C’est cette attitude que je veux voir sur le terrain."