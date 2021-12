Les Métallos se sont vite rendu compte que ce n’était pas leur jour face aux Mauves.

Au stade du Pairay, c’était morne plaine. Onze jours après l’élimination avec les honneurs en Coupe de Belgique par cette même équipe d’Anderlecht, c’est une tout autre équipe de Seraing qui s’est présentée face aux Mauves. Amorphe, résignée, maladroite : on était très loin de la dynamique de ces dernières semaines. "On a la chance d’avoir les matchs qui s’enchaînent pour nous reprendre. On n’aura pas trop le temps de se poser des questions", relativise Théo Pierrot, qui a terminé la rencontre au goal après l’exclusion de Guillaume Dietsch.