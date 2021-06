Seraing s'incline en amical à Eupen Seraing Matthias Sintzen Les Métallos n'ont pas réussi à signer une deuxième victoire en préparation. © BELGA

Après la victoire de la semaine dernière face à La Gantoise (0-1), les Métallos se rendaient sur le terrain B du Kehrweg ce mercredi après-midi pour y affronter la KAS Eupen. Une équipe qui, comme Seraing, est encore en manque de joueurs pour la saison qui arrive.



Au coup d'envoi, on retrouvait les jeunes Ryan Djedje et Noah Serwy sur la pelouse. Mais aussi deux joueurs dont le test a été prolongé: le latéral Junior Sambu Mansoni et le buteur du premier match, Marius Mouandilmadji.



A la pause, le score était de 1-0 en faveur des germanophones, grâce à un but de Stef Peeters, alors que de son côté, Seraing manquait un penalty tiré par Al Badaoui. Les Pandas ont doublé la marque à la 51e sur penalty par Smail Prevljak. Quatre minutes plus tard, les Rouge et Noir ont réduit le score à 2-1, par Marius Mouandilmadji à nouveau, mais c'était insuffisant.