Seraing: "Sans Lahssaini et peut-être Mansoni, l’animation sera différente" Seraing Romain Izzard Seraing va déjà devoir trouver des solutions face à Malines, samedi (18h30). © Belga

Alors que son noyau est déjà étriqué, Jordi Condom devra faire sans Lahssaini (genou), out pour six à huit semaines, et peut-être Sambu Mansoni. "Son coude est gonflé, mais il évolue très bien depuis samedi. On verra demain si c’est bon pour lui."



Avec l’absence de ces deux joueurs, les Métallos vont devoir jouer autrement. "Lahssaini peut être un joueur important pour nous, mais un autre prendra sa chance. Pour Sambu, par contre, c’est un profil unique dans mon noyau. Je n’ai pas vraiment d’autre solution comme arrière droit très offensif, mais on s’adaptera. L’animation sera certainement un peu différente."



Après une semaine de stabilité, au niveau des arrivées et des départs, le groupe aborde Malines avec l’envie de bien faire pour la première à domicile. "C’est une équipe qui a beaucoup de qualités, pas mal d’automatismes, mais elle encaisse beaucoup. Ce sera un style différent que Courtrai."

A part Lahssaini et, peut-être Mansoni, tout le groupe est disponible. Faye a eu une petite alerte en début de semaine, mais c’est résolu. Seraing attend encore 4 ou 5 arrivées. Notamment du FC Metz, qui commence sa saison le 8 août.