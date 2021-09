© MaMick Photography

A Liège, il se passe rarement une semaine sans croiser le car du Standard de Liège. En Division 1A, la majorité des clubs sont dotés d'un car relativement luxueux avec leur logo et leurs couleurs. Récent promu, le RFC Seraing se déplaçait toujours dans un car classique des Voyages Léonard.Ce vendredi, un car flambant neuf, rouge et noir, a été présenté. Il est décoré du logo du club à plusieurs endroits, avec un intérieur en cuir tout confort. Le président Mario Franchi, Théo Pierrot et Sami Lahssaini ont eu l'occasion d'aller le voir dans l'entrepôt., a lâché Lahssaini en boutade lorsqu'il a découvert le véhicule.Une belle surprise peu avant le match contre le Standard de Liège!