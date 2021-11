Seraing a battu Saint-Trond 2 buts à 0, samedi, dans le cadre de la 16e journée de la Jupiler Pro League. Ablie Jallow (5e) et Georges Mikautadze (57e) ont marqué les buts de Seraing, qui signe un deuxième succès de rang et remonte en 14e position au classement. Seraing prenait directement l'avantage grâce à Ablie Jallow, qui récupérait un ballon dans le camp de Saint-Trond et se trouvait ensuite à la réception d'un centre de Youssef Maziz pour ouvrir le score d'une frappe du gauche légèrement déviée par un défenseur trudonnaire (5e).

En seconde période, le gardien de Seraing Guillaume Dietsch s'interposait devant Yuma Suzuki (47e) et Taichi Hara (55e). Alors que les visiteurs mettaient la pression, Seraing doublait la mise en contre. Maziz s'offrait une deuxième passe décisive, cette fois pour Georges Mikautadze, qui ne tremblait pas devant Daniel Schmidt (57e).

Les Métallos contrôlaient le reste de la rencontrer pour s'assurer une deuxième victoire consécutive et un troisième match sans défaite. Seraing remonte en 14e position avec 19 points, 9 de plus que le Cercle Bruges, barragiste pour le maintien, et 10 de plus que le Beerschot, lanterne rouge. Saint-Trond concède un revers après deux succès de rang et reste 10e avec 21 points, autant que La Gantoise, Genk et Eupen qui le précèdent au classement.

La 16e journée se poursuit samedi avec Cercle Bruges/Malines et Eupen/Courtrai à 18h30 et Charleroi/Anderlecht à 20h45.