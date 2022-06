Nouvelle recrue pour les Métallos. Dans un communiqué le club liégeois a annoncé la signature de Marvin Tshibuabua. Il s'agit d'un défenseur central de 191 centimètres qui évoluait du côté de Saint-Etienne. Il a paraphé un contrat de deux ans avec une option supplémentaire pour une année en plus. “Je suis né à Lyon et j’ai fait mes classes à l’Olympique Lyonnais jusqu’à l’âge de 15 ans", commence-t-il. "Ensuite, j’ai rejoint l’AS Saint-Etienne, où j’ai signé mon premier contrat professionnel à l’âge de 17 ans. J’ai également fait partie des équipes nationales de jeunes en France. Ma place de prédilection se situe en défense centrale. Je suis droitier. Mes points forts ? Mes qualités athlétiques et physiques, ainsi que mon jeu long.”

Arrivé ce lundi, il s'est déjà entraîné avec ses nouveaux coéquipiers. “C’est ma première expérience à l’étranger, mais j’ai l’habitude de me débrouiller seul. J’avais envie de relever un nouveau défi et la proposition de Seraing est arrivée au bon moment. C’est un beau challenge pour moi ! Avoir la chance d’évoluer en D1A est une opportunité", a-t-il conclu.