C’est en tout ce que Nicolò Schira, journaliste sportif italien, affirme sur Twitter.Dario Del Fabro, 26 ans, a été formé à Cagliari, mais n’a jamais réussi à faire son trou en équipe première avec seulement 8 rencontres (6 en Serie A et 2 matchs de Coupe) pour le club sarde.

Après une série de prêts en Italie (Ascoli, AC Pisa) et en Angleterre (Leeds), le joueur italien d’origine polonaise avait été acheté par la Juventus de Turin en 2017 pour un montant de 4,5 millions €. Mais, là non plus, il n’a pas passé le cap des équipes de jeunes et a également connu une série de prêts : Novara, Cremonese, Kilmarnock, ADO Den Haag.

Récemment, il a été annoncé à Hearts, en Ecosse. Mais c’est finalement au Pairay que ce défenseur central (1,90m) pourrait débarquer. Cela correspond, en tout cas, aux attentes de Jordi Condom, toujours à la recherche d’un joueur d’expérience pour renforcer le secteur défensif.

Dario Del Fabro est toujours sous contrat jusqu’en juin 2023 à la Juventus.