Après un programme bouleversé par le brouillard, et ce match en deux temps (et qui s’est terminé trois jours après son entame), les Sérésiens ont repris un rythme normal avant le déplacement à Saint-Trond, ce samedi (18h30).



Le premier adversaire d’une semaine qui s’annonce chargée, puisque suivront les réceptions du Beerschot et d’Eupen. "L’Union, c’était un match bonus. Ce qu’il faut retenir, c’est que l’on a raté des moments-clés et que l’on n’a pas été épargnés par les décisions arbitrales. Le score (0-4) est sévère, mais on n’a rien lâché", lance Jean-Louis Garcia, qui s’apprête à vivre sa deuxième rencontre à la tête des Métallos.



Saint-Trond leur réussit bien



Ne rien lâcher, c’est ce qu’il faudra faire lors des trois prochaines rencontres, qui seront capitales pour le maintien. "C’est une semaine où l’on pourra jauger notre mentalité. Une semaine qui va se dérouler en deux temps. D’abord un déplacement à Saint-Trond où l’on doit ramener au minimum un point. Franchir cette barre symbolique des 20 points, ça nous ferait du bien."



D’autant que les Métallos ont gagné leurs deux matchs face à Saint-Trond cette saison, en championnat et en Coupe. "On est sur une bonne dynamique face à eux. Il n’y a pas d’excès de confiance, mais on sait qu’on peut les battre si on reste solide derrière et que l’on réussit nos contres. C’est une équipe très athlétique, avec des grands gabarits. Un 3-5-2 avec beaucoup de verticalité."



"On va retrouver le but lorsque l’on fera des clean-sheets"



"Ensuite, il y a les matchs à la maison. Notamment celui face au Beerschot. En cas de victoire, je pense que notre place de barragiste serait quasiment assurée, parce que je ne les vois nous remonter après cela. On aurait ensuite au minimum trois mois pour préparer ce barrage. Et je peux vous assurer que mon équipe sera plus forte dans trois mois", prétend le Bordelais.



Mais si la mentalité semble être au rendez-vous, Seraing reste encore trop friable défensivement (15 buts encaissés en cinq matchs) et n’a toujours pas inscrit le moindre but depuis 495 minutes. "Je vous le dis : on va retrouver le but lorsque l’on fera des clean-sheets ! Il faut que l’on soit meilleur défensivement, c’est pour cela que l’on a recruté Wagué, Opare et Dabila lors de ce mercato hivernal. Mais on doit aussi avoir le goût de défendre tous ensemble, faire preuve de maturité, avoir le sens de la responsabilité, de la confiance et ne pas procrastiner."



Un seul joueur en quarantaine



Le groupe sérésien sera annoncé ce vendredi, en fin d’après-midi. Il ne reste qu’un seul joueur en quarantaine Covid, les autres étant déjà sortis. Mais il faudra attendre les résultats des tests PCR réalisés ce jeudi matin pour faire l’état des lieux.



Dabila, fraîchement prêté par Lille, devrait être qualifié. Lahssaini a senti une petite pointe aux ischios. "Le médecin dit que c’est OK. On verra avec lui comment il se sent", conclut Jean-Louis Garcia.



Pour le mercato, Seraing reste "attentif" sur le marché des transferts. Un médian défensif expérimenté ne serait pas de refus.