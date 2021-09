Côté sportif, Seraing sort d’un six sur six qui lui a gonflé le moral et permet un certain calme avant le sommet du week-end. « On a fait en sorte de garder nos habitudes au niveau de l’entraînement, c’était une semaine tranquille », explique Jordi Condom. « On était dans un bonne dynamique avant ce match, donc on ne va rien changer. »





Mais autour du noyau, l’excitation monte : « Oui, on sent que quelque chose se passe », poursuit le T1 espagnol, dans un sourire. « Je sais que le stade sera complet, même s’il y aura beaucoup de supporters du Standard aussi. Je pense que ce sera une belle ambiance, la fête du foot. » « Tous les gens que je croise me demandent si j’ai des tickets », rigole le capitaine Wagane Faye, « et me disent : ‘Vous devez gagner ce match !’ » Ce serait une première, a appris le défenseur sénégalais : « Je viens d’entendre que Seraing n’a jamais battu le Standard, je ne le savais pas. Donc je me dis que si on gagne dimanche, on peut entrer dans l’histoire du club. »



Un élément que ne nie pas son T1… qui tente aussi de relativiser la portée du rendez-vous : « Oui, on peut écrire l’histoire si on gagne. Mais, même si je m’attends à un peu de nervosité, il n’y a pas de raison de paniquer, au contraire, il y a juste une motivation totale. Vous savez, ce n’est pas comme si on n’avait pas de point. On en a neuf et on est en confiance. Donc on ne doit pas être trop stressé. » Histoire de savourer pleinement le point d’orgue de ce début de saison.





Mikautadze en joker





Lahssaini et Sanogo sont toujours blessés. Dario del Fabro, lui, s’est cassé le nez à l’entraînement mais devrait pouvoir jouer avec un masque.

La rencontre se fera bien avec Georges Mikautadze, revenu en prêt de Metz sur le gong du mercato. « C’est parfait, cela m’amène des options devant », se félicite Jordi Condom. « Il est chaud », rigole Faye : « Jeudi, pour son premier entraînement, il a déjà mis quatre buts… » Voilà les Rouches prévenus.

Un peu plus de 7000 tickets ont été écoulés, en majeure partie à des supporters rouches qui seront mélangés aux fans locaux, et ne pourront pas afficher leurs couleurs. La vente libre est terminée depuis ce vendredi, même si le stade peut accueillir 8000 personnes en théorie.