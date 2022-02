Le défenseur central malien, touché à la cuisse, est sorti à la mi-temps face à Eupen. Il est forfait pour une durée indéterminée et sera donc absent du déplacement à Charleroi, vendredi (20h45).

Molla Wagué a déjà prouvé qu'il pouvait amener de l'expérience au groupe sérésien. Mais le défenseur de 30 ans ne sera pas du déplacement à Charleroi, ce vendredi (20h45). Sorti à la mi-temps contre Eupen, il est blessé à la cuisse. "Des examens complémentaires vont être faits pour déterminer la durée de son indisponibilité. Il est certainement forfait pour plusieurs semaines. Après, ça peut être 2 ou 3 semaines. On verra", a annoncé Jean-Louis Garcia.

Ablie Jallow est normalement revenu de la CAN ce mercredi. Mais le Gambien est blessé au ligament interne du genou. "On va faire le constat avec lui. Mais il est arrêté depuis une semaine."

Maïdine Douane a reçu une carte rouge avec l'équipe réserve. Il pourrait être absent de la feuille de match au Mambourg, d'où les Sérésiens espèrent ramener au moins un point. "C'est une bonne équipe, avec de la verticalité et des attaquants généreux dans les courses en profondeur. Ils sont forts dans le pressing en perte de balle. On a beaucoup de respect, mais aussi de l'ambition. On voit que l'on devient une équipe très compliquée à contourner, très habile en contre-attaque", a affirmé le Bordelais.

"Dietsch reste le n°1"

Alex Craninx, prêté par Molde, a renforcé le contingent des gardiens sérésiens. Mais le portier belgo-espagnol de 26 ans, formé au Real Madrid, ne devrait pas détrôner Guillaume Dietsch. "La hiérarchie ne change pas et je maintiens Dietsch sans aucune hésitation. Mais j'avais besoin d'avoir un autre choix", a conclu Garcia.