Un crachin de novembre. Les températures commencent à baisser et les joueurs accumulent déjà les couches pour lutter contre le froid et la pluie. Mais la lutte principale des Sérésiens, c’est d’abord le maintien en D1A.

Youssef Maziz (23 ans), prêté par le FC Metz - comme cinq autres joueurs du noyau -, n’a pas mis longtemps pour saisir cet enjeu. Et, avec 5 buts et 4 assists (et un doublé en Coupe), il tente d’apporter sa pierre à l’édifice.

On a parlé avec le natif de Thionville de son enfance, de sa famille, de son parcours à Metz et de ses premiers mois à Seraing.