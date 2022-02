Théo Pierrot a découvert la Pro League cette saison avec Seraing. Mais le Français n'a que très peu joué avec les Métallos (215 minutes) et a décidé de changer d'air cet hiver après sept saisons passées au Pairay.

C'est donc à Lommel qu'il a débarqué avec un objectif clair. Permettre au club détenu par les propriétaires de Manchester City de rester en Division 1B la saison prochaine. "J'adore les challenges. J'adore l'esprit d'équipe et la possibilité de relever un objectif en équipe. C'est sans doute la principale raison pour laquelle j'ai accepté de relever ce nouveau challenge", a-t-il révélé dans une interview accordée à nos confrères d'Eleven Sports.

Mais son départ de Seraing ne s'est pas fait sans difficulté : "Quitter un club après sept saisons de bons et loyaux services ne se fait pas facilement. Mais à Lommel, j'ai un défi magnifique qui m'attend et qui me permet de découvrir autre chose. Cela va donner un nouveau rebond à ma carrière."