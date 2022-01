Opposés à un adversaire direct pour le maintien, les Sérésiens ratent l'occasion de quitter la zone rouge et restent avant-derniers avec 23 unités, à une longueur d'Ostende, 16e, et à quatre de leur adversaire du jour, 13e. Les Métallos possèdent neuf points d'avance sur le Beerschot, lanterne rouge. À la 9e minute, Eupen s'illustrait par un de ses nouveaux venus. Après une belle passe de Jérôme Deom dans le rectangle, Torben Müsel croisait trop sa frappe et n'inquiétait pas Gillaume Dietsch.

Quatre minutes plus tard, à la suite d'un ballon anodin, le portier des Pandas, Abdul Nurudeen ratait complètement son contrôle et offrait l'occasion à George Mikautadze de récupérer le ballon. Bien gêné par le gardien et le retour de la défense, l'attaquant géorgien ne profitait pas de l'aubaine.

Peu après la demi-heure, le même Mikautadze, à la limite du rectangle, voyait son envoi contré de justesse par un tacle bien inspiré d'Emmanuel Agbadou (32e). Les Métallos se montraient encore menaçant à la 36e minute, toujours via Mikautadze. Placé au point de pénalty, il reprenait en un temps un centre en retrait d'Antoine Bernier consécutif à une bonne combinaison avec Daniel Opare. Malheureusement pour les Sérésiens, la reprise de leur numéro neuf n'était pas assez appuyée et était bien écartée par Nurudeen.

Très pauvre en occasion, la seconde mi-temps ne proposait presque rien, si ce n'est une possibilité pour les Pandas à la 57e minute. Isolé sur le flanc droit, Boris Lambert adressait un excellent centre dans le rectangle de Seraing, mais l'offrande de l'Eupenois traversait toute la défense sans trouver un partenaire pour la pousser au fond des filets.

Avant cette rencontre, Eupen restait sur six rencontres sans gagner (5 défaites et un partage). La dernière victoire des Pandas remontait au 11 décembre et un succès 2-0 contre le Beerschot. De son côté, Seraing s'est imposé dans la semaine 2-1 contre les mêmes Anversois, mettant fin à une série de sept défaites consécutives en championnat.