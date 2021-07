C’est fini, Seraing espère désormais être paré pour la D1A après ce match amical face à Metz (Ligue 1), club ami, qui s’est soldé par un partage pour les Métallos (1-1), samedi soir.

Dans l’absolu, un bon résultat. "C’est bien de ne pas avoir été battu à moins d’une semaine du début du championnat", fait remarquer Marc Grosjean (T2). "On a eu droit à deux équipes de Metz, une expérimentée en première période où l’on a dû être bien en place. Et une plus jeune en deuxième période. Dans le contenu, c’était intéressant parce que l’on s’est créé plusieurs occasions de but. Mais en D1A, il faudra les mettre au fond."