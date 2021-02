Sergiy Serebrennikov installe, petit à petit, une filière ukrainienne en Pro League.

Grâce à ses passages au Club Bruges, à Charleroi, au Cercle et à Roulers, mais aussi trois saisons passées au Dynamo Kiev, Sergiy Serebrennikov a bien contribué à l’arrivée en Pro League d’une filière ukrainienne. Avec Oleg Iachtchouk, il est en effet devenu agent pour la société ProStar qui possède dans son portefeuille Makarenko (prêté par Anderlecht à Courtrai), Sobol (Club Bruges), Plastun (La Gantoise) ou encore Bogdan Mykhaylichenko (Anderlecht). Bezus et Yaremchuk, eux, ne sont pas représentés par la même agence. "Il y a quelques années, le marché ukrainien était assez fermé", explique l’ancien milieu de terrain. " Peu de joueurs étaient attirés par les championnats étrangers car le championnat local était de bonne qualité et les salaires étaient élevés. Ils n’avaient pas trop de raisons de partir en Belgique, par exemple. Puis il y a eu la crise en Ukraine (2014) qui a tout changé. Financièrement, les clubs ont éprouvé des difficultés et il y a même eu plusieurs faillites. Les jeunes ont commencé à se tourner vers l’étranger ; cela se voit vraiment chez les nouvelles générations. Le marché s’est ouvert et plusieurs éléments ont débarqué en Belgique."

(...)