On nous l’avait décrit comme étant un garçon timide et réservé qui parle à peine l’allemand. "Pas un très bon client pour une interview." Or, notre entrevue avec Smail Prevljak (26 ans) nous a agréablement surpris. Entre les deux matchs contre Anderlecht, le buteur d’Eupen nous a accueillis chaleureusement au Kehrweg et nous a donné assez de matière pour une excellente interview. En allemand parfait. "Parler l’allemand était une obligation au Red Bull Leipzig", sourit-il avant d’ouvrir la porte du petit vestiaire local.

Son siège avec son numéro 9 - à côté du 33 du gardien Nurudeen - est le premier quand on rentre. Est-ce que ce serait le hasard ? Prevljak est le joueur le plus important et le plus cher du club.



(...)