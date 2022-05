Stéphane Lecaillon, François Garitte, Romain Van der Pluym et Vincent Blouard sont autour de la table de Jonathan Lange. Et avec eux, l’important, c’est les trois points :- L’Union est-elle prête pour la double confrontation face à Bruges ?- Les Playoffs d’Anderlecht sont-ils lancés ?- Et si Charleroi était à sa place ?