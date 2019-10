Si cette affiche a toujours fait saliver les suiveurs du championnat belge, il est assez rare que les deux formations s'affrontent pour une place en tête du classement. L'occasion est donc rêvée de réparer un manquement marquant de notre football: si les chocs Anderlecht-Standard et Bruges-Anderlecht possèdent un petit nom (respectivement le Clasico et le Topper), ce n'est pas encore le cas des confrontations entre les Gazelles et les Rouches.Nous vous proposons donc de faire appel à votre imagination en trouvant le nom parfait pour ce duel. Les meilleures propositions feront l'objet d'un ultime vote, ce vendredi, pour définir quel nom notre journal donnera à cette confrontation à l'avenir.