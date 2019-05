Mbwana Ally Samatta a remporté le 28e Soulier d'Ébène lundi soir au Birmingham Palace à Anderlecht.

Ally Samatta remporte le Soulier d'Ebène L'attaquant du KRC Genk était le grand favori de cette édition 2019. Annoncé comme le grandissime favori pour le Soulier d'Ebène 2019, Ally Samatta a donné raison aux pronostics puisque c’est bien lui qui a décroché le 28e Soulier d’Ebène. Une récompense plutôt logique pour l’attaquant de Genk, auteur de 32 buts toutes compétitions confondues cette saison, dont 23 ont été inscrits en championnat.

Et si Genk décroche le titre cette saison, ce sera aussi en grande partie grâce à l’efficacité de son buteur tanzanien. Un sacre qu’il espère bien décrocher, tout comme celui de meilleur buteur du championnat, quelques semaines avant de s’envoler pour la Coupe d’Afrique des Nations où il compte bien mettre en pratique tout ce qu’il a appris en Belgique ces derniers mois. « Cela n’a pas été facile de m’adapter au football européen mais aujourd’hui je me sens bien, je me sens bien en Belgique.

Il y a beaucoup de bons joueurs africains ici en Belgique et je suis très heureux d’avoir été nommé pour un tel prix », confiait-il via une petite vidéo avant d’être annoncé lauréat du Soulier d’Ebène.​

A noter que Mariam Oularé, soeur du joueur du Standard Obbi Oularé, a reçu un Dunia, trophées récompensant des personnalités d'origine africaine qui se sont distinguées dans leur domaine d'activité et, dont les parcours sont des exemples pour tous. L'athlète du Racing Bruxelles, 16 ans, a notamment amélioré le record de Belgique des moins de 18 ans du 60 mètres, alors possession de Kim Gevaert.