Mercredi, le 68e Soulier d'Or, le trophée récompensant le meilleur joueur du championnat de Belgique de l'année civile écoulée, sera remis lors d'un gala à Anvers Expo. Les deux joueurs du Club de Bruges Charles De Ketelaere et Noa Lang sont les deux principaux favoris à la succession de Lior Refaelov. De Ketelaere, 20 ans, a joué un grand rôle dans le titre conquis par le Club de Bruges la saison dernière malgré ses trois buts et six assists en 38 rencontres. Cette saison, le néo-Diable Rouge a confirmé les attentes placées en lui avec neuf buts et six assists en 21 matches de championnat.

Lang, 22 ans, s'est lui révélé aux yeux du grand public la saison dernière. Prêté par l'Ajax Amsterdam, le Néerlandais avait planté 16 buts et délivré neuf assists en 29 matches lors du dernier exercice. Cette saison, il compile déjà six buts et dix assists en 20 matches de championnat. Lang s'est aussi fait remarquer en dehors du terrain avec des chants antisémites après le titre conquis par les Blauw & Zwart sur le terrain d'Anderlecht la saison dernière.

Derrière le duo brugeois, l'attaquant de Genk Paul Onuachu pointe comme le principal outsider. La saison dernière, le Nigérian avait terminé meilleur buteur du championnat avec 33 buts, terminant 2e du championnat et remportant la Coupe de Belgique avec le Racing. Cette saison, il a déjà planté 12 buts en 18 rencontres.

Les attaquants Deniz Undav et Dante Vanzeir pourraient aussi jouer les trouble-fêtes. Champion en D1B avec l'Union la saison dernière, Undav et Vanzeir ont mené les Saint-Gillois en tête de la D1A avec sept points d'avance sur le Club de Bruges. L'Allemand est actuellement meilleur buteur du championnat avec 16 buts contre 11 pour Vanzeir qui a fêté sa première sélection chez les Diables Rouges en novembre dernier.

Le 6e Soulier d'Or féminin sera également remis mercredi avec Tessa Wullaert (RSC Anderlecht) comme principale favorite pour décrocher un 4e Soulier d'Or et succéder à son ancienne équipière Tine De Caigny qui évolue désormais à Hoffenheim en Allemagne.

Les trophées d'Espoir, Gardien, Entraîneur, Meilleur Belge l'étranger et plus beau but de l'Année seront également remis mercredi soir.