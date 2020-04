“Il vaut mieux prévenir que guérir” En réponse à la crise actuelle de COVID-19, ACV Sporta nous a réunis en tant que joueurs représentants de tous les clubs en 1A et 1B - depuis "notre maison" - dans un groupe Whatsapp. Il y a trois semaines, nous nous opposions encore sur le terrain, aujourd'hui, nous réalisons que nous, joueurs de différents clubs, devons unir nos forces. ACV Sporta défend les intérêts des footballeurs professionnels en Belgique depuis des années, mais - comme en témoignent d'autres pays - en tant que joueurs, nous voulons soutenir et gérer notre syndicat de joueurs de manière plus visible. En quelques jours, l'initiative spontanée de notre groupe Whatsapp est de mettre en place un conseil central des joueurs qui vient de tenir sa première réunion avec les personnes suivantes par vidéoconférence: - Simon Mignolet (Club de Bruges) - Vadis Odjidja (KAA Gent) - Zinho Vanheusden (Standard de Liège) - Sebastien Dewaest (KRC Genk) - Hendrik Van Crombrugge (RSC Anderlecht) - Faris Haroun (R. Antwerp FC) - Igor De Camargo (KV Malines) - Davy De Fauw (SV Zulte-Waregem) - Jérémy Taravel (Cercle de Bruges) - Siebe Blondelle (KAS Eupen) - David Hubert (OH Leuven) - Glenn Neven (Lommel United) - Joren Dom (K. Beerschot AC) - Guillaume François (RE Virton). Vincent Kompany (RSC Anderlecht), en tant que représentant du FIFPRO Global Player Council (organisation internationale des joueurs), fait également aussi partie de ce groupe.

Avec cette "lettre ouverte", nous, en tant que footballeurs professionnels, souhaitons promouvoir de manière proactive la Pro League, la Fédération belge de football et les différentes autorités afin d'intégrer notre conseil central des joueurs dans les instances politiques et décisionnaires en ce qui concerne les thèmes qui ont un impact sur la position des joueurs dans le football professionnel. En tant que nouveau comité directeur du syndicat des joueurs, le conseil central des joueurs souhaite participer activement, à un débat constructif. Un débat que nous ne voulons pas avoir dans les médias ! Nous sommes convaincus que, grâce à un dialogue constructif, nous pouvons apporter une contribution positive au football belge. Nous sommes conscients que le sport - et le football en particulier - a une large base de soutien dans notre société. Pro League, RBFA et ministres du sport: nous sommes convaincus que nous pouvons livrer ensemble un produit “football” plus fort en Belgique tenant compte du contexte social actuel. C'est l'occasion idéale de s'asseoir autour de la table - virtuellement ou non - nous attendons avec impatience votre réponse. Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts !

* Cette lettre a été souscrit par tous les conseils de joueurs de 1A et 1B, les membres individuels du conseil central des joueurs et les représentants du syndicat des joueurs

CSC SPORTA.