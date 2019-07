St-Trond s'est incliné 2-1 face à Lens (Ligue 2) mercredi en amical de préparation à la prochaine saison.

Après deux succès contre des formations amateures belges, les Trudonnaires avaient signé deux partages consécutifs contre les Israéliens du Maccabi Haifa et les Néerlandais de Venlo. Ils enregistrent désormais leur première défaite.

Les Canaris ont mené au score dans cette rencontre grâce à un but de Nelson Balongo (10e). Le milieu de terrain belge Guillaume Gillet a égalisé peu après la demi-heure (34e) avant que son équipier Mouaad Madri n'offre la victoire à Lens (66e).

Eupen a quant à lui partagé 2-2 contre Oud-Heverlee Louvain (D1B). Les Pandas ont très mal entamé la rencontre en encaissant deux buts signés David Hubert (8e) et Yanis Mbombo (13e). En fin de rencontre, Yuta Toyokawa (74e) et Silas Gnaka (83e) ont remis les Germanophones sur de bons rails. Il s'agissait du deuxième amical d'Eupen après le duel face aux Allemands du Viktroia Köln (1-1).

Fraichement confirmé en D1A, Waasland-Beveren a traduit sa joie en victoire 3-1 contre Lommel (D1B). Les Waaslandiens avaient battu le Maccabi Haifa 0-3 et les amateurs de Melsele (0-7) lors de leurs deux premières sorties.

Enfin, Roulers (D1B) est venu à bout de Wingene (D3 am.) 2-4 grâce à des buts de Mohamed Aoulad (11e), Emile Samyn (13e) et Saviour Godwin (39e et 57e).