Grande première depuis le début de la pandémie : le huis clos des matchs de foot professionnel ne coïncide pas avec une fermeture de l’Horeca. "Il était arrivé que les terrasses puissent ouvrir pendant des huis clos mais jamais la totalité du café comme c’est le cas actuellement", précise Bader, du café l’Escale à Oreye.

Si le phénomène était passé inaperçu lors du Boxing Day fin d’année, ce sera beaucoup moins le cas en ce week-end de reprise et de Clasico, la rencontre qui déchaîne le plus les passions en Belgique. Comment s’organisent les établissements qui diffusent habituellement les matchs de foot ? Et comment vont-ils gérer cet afflux de supporters dans des règles sanitaires strictes ? Nous avons posé les questions à quatre patrons. Deux cafés dédiés aux Mauves qui jouxtent le Lotto Park, La Coupe et le Bich Café, et deux tavernes 100 % Rouches, L’Escale à Oreye et Le Saint Sulpice à Hélécine.



(...)