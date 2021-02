Des grands rectangles du terrain au petit rectangle tracé devant le banc de touche, il y a un pas que Mbaye Leye (38 ans) et Vincent Kompany (34 ans) ont franchi ces derniers mois.

Si on nous avait dit, il y a deux ans, que l’attaquant sénégalais et le Diable rouge se retrouveraient face à face, en tant que coach, pour un clasico de la dernière chance dans la lutte pour les PO1, on aurait eu bien du mal à y croire. C’est pourtant bel et bien la réalité de deux hommes qui incarnent, aujourd’hui, le Standard et Anderlecht. Avec des similitudes mais aussi pas mal de différences dans leur communication.