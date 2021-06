Retrouvez le calendrier des affiches de la saison.







A noter plusieurs changements pour cette nouvelle saison. Le public effectuera son retour dans des stades où il sera interdit de fumer. L'affiche du dimanche se jouera à 21h au lieu de 20h45 et deux rencontres seront programmées le samedi à 18h30 contre une actuellement.

La première rencontre officielle aura lieu le 17 juillet soit six jours après la finale de l'Euro. Elle opposera le Club Bruges contre Genk à l'occasion de la Supercoupe. Le championnat reprendra une semaine plus tôt. Le Standard ouvrira le bal face à Genk le vendredi. Pour son retour parmi l'élite, l'Union se déplacera à Anderlecht pour une belle affiche. Seraing ira à Courtrai et Charleroi à Ostende.