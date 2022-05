En mai 1982, rien ne semble pouvoir arrêter le Standard de Raymond Goethals. Quatre jours après avoir coiffé les lauriers nationaux, leur 7e titre de champion de Belgique, grâce à une victoire facile lors de la dernière journée de championnat contre Waterschei, les Rouches sont concentrés sur le dernier objectif de leur saison : la finale de la Coupe des Coupes. Le club de Sclessin veut devenir le deuxième club belge sacré sur la scène continentale, après Anderlecht…

Le Standard n’a jamais réellement tremblé, cette saison-là, sur le continent : Floriana La Valette, le Vasas Budapest, Porto et le Dinamo Tbilissi n’ont pu l’empêcher de rejoindre le Camp Nou, théâtre de l’apothéose de la C2, ancêtre de l’Europa League, ce 12 mai 1982. À l’époque, les compétitions européennes portaient bien leur nom : seuls les champions nationaux disputaient la Coupe des clubs champions (ancêtre de la Ligue des champions), et pour ambitionner le Coupe des Coupes, il fallait avoir gagné sa Coupe nationale, ce que le club liégeois avait accompli en juin 1981, dernier match de l’ère Ernst Happel, qui quitta Sclessin après deux saisons, sans avoir pu offrir un titre de champion au Standard, mais en ramenant la Coupe de Belgique à la maison, grâce à une victoire 4-0 contre Lokeren (buts d’Edström, Daerden, Tahamata et Önal). Avouons-le, il était donc plus facile à l’époque d’atteindre une finale européenne, puisque le plateau était par définition plus exotique mais moins épicé.

