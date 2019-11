Ce jeudi, le Standard disputera un match clé face à Francfort dans le cadre d’une éventuelle qualification pour les 16es de finale de l’Europa League.

Battus de justesse en Allemagne il y a deux semaines, les Liégeois espèrent inverser la tendance dans un stade de Sclessin qu’ils souhaitent plein à craquer. Lundi après-midi, le club avait écoulé 18 000 tickets pour cette rencontre (pour la venue de Guimaraes, 15 776 fans avaient fait le déplacement). Les supporters allemands, eux, ne seront pas de la partie. Pour rappel, l’UEFA a interdit au club allemand de vendre des tickets pour les deux derniers déplacements à Liège et à Londres à la suite des débordements provoqués à Guimaraes. Francfort a fait appel et la réponse définitive du Disciplinary Board de l’UEFA est attendue ce mardi. En attendant, le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, craignant des incidents, a pris un arrêté de police stipulant qu’en cas de présence de supporters allemands, sans ticket, sur le territoire de la ville de Liège entre ce mardi 12 heures et vendredi 12 heures, ces derniers seraient alors arrêtés. À noter qu’une centaine de supporters VIP pourront assister à la rencontre à Sclessin.