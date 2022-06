Les retours de prêt liégeois ont une semaine pour se montrer

Frédéric Bleus (et K.S.)

La semaine qui s’est ouverte, avec deux matchs amicaux contre Saint-Trond ce mercredi (13 h 30) puis le RWDM samedi (16 h 30), pourrait être décisive pour certains joueurs, en prévision du stage aux Pays-Bas la semaine prochaine. Ronny Deila a remis les choses à plat et a installé tout le monde sur la même ligne de départ depuis son arrivée. Pour les joueurs de retour de prêt, ou pas utilisés la saison passée, le moment est important.

Jackson Muleka : l'attaquant congolais a été très performant avec Kasimpasa (14 matchs, 12 buts) mais les chances de le revoir sous le maillot rouche sont minces. Pisté par Burnley, Galatasaray et le Besiktas, il ne souhaite pas rejouer pour le Standard. Il a repris les entraînements ce mardi (*) mais pour combien de temps ?

Felipe Avenatti : prêté à l'Union puis au Beerschot, l'attaquant uruguayen a entamé la préparation par le bon bout. Il semble appliqué à l'entraînement et il a pu profiter de la deuxième mi-temps à Manage pour se signaler. Il n'a pas toujours été heureux dans ses choix, mais son attitude était au moins intéressante. En montrera-t-il assez pour revendiquer une place dans le groupe ?

Aleksandar Boljevic : après une saison blanche, sans aucune minute jouée, ni prêt, le médian monténégrin joue beaucoup lors de cette préparation. Ronny Deila l'a aligné dans la première équipe, à Manage. S'il n'a pas tout réussi sur son côté droit, il a au moins eu le mérite d'essayer.

William Balikwisha : avec dix minutes en Coupe, à Mouscron, le médian n'a jamais eu voix au chapitre la saison passée. La préparation lui permettra-t-elle d'en montrer plus ? À Manage, il a en tout cas été l'auteur d'une première période correcte, dans un rôle de soutien, avec Raskin, derrière Emond. Il a aussi une carte importante à jouer dans cette redistribution éventuelle des rôles.

Eden Shamir : le médian israélien, prêté au Maccabi Tel Aviv, a fini la saison passée avec 7 buts en 33 matchs (et 9 cartes jaunes). Mais depuis qu'il est de retour à Liège, il ne s'est pas encore entraîné. Souffrant du dos, il est resté aux soins et ne peut plaider sa cause auprès du staff.

Aron Dönnum : prêté à Valerenga l'hiver dernier, le médian offensif norvégien a retrouvé quelques sensations, marquant deux buts en dix matchs. La saison se terminant à peine en Norvège, il a bénéficié de quelques jours de congé supplémentaires et rejoindra les Rouches après le stage, le 12 juillet. Il n'est toutefois pas certain de vouloir rester en bord de Meuse.

Mitchy Ntelo : l'Espoir, prêté à MVV Maastricht, négocie avec le Beerschot (D1B).

(*) Bastien, Amallah et Cimirot sont également rentrés. Laifis, dans l’attente d’un heureux événement, reviendra le 4 juillet pour le stage.