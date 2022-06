Business Meeting du Standard: "Un nouveau chapitre du club s’ouvre"

Cela fait deux ans qu’il n’avait plus eu lieu, à cause de la crise sanitaire. Ce mardi marquait le retour du business meeting du Standard.

Cette année, les nouveaux maillots n'y étaient pas présentés (ils le seront prochainement, d'une autre manière) mais le discours du nouveau CEO et des nouveaux propriétaires était attendu. Pierre Locht, directeur général des Rouches, a expliqué qu'un "nouveau chapitre du club" était en passe de s'ouvrir. "Les prochaines lignes seront innovantes, comme nous l'avons été avec le Standard Femina, notre ePlayer ou le futsal. Le SL16 FC, qui évoluera en Challenger Pro League, représente l'avenir. Et nous voulons continuer à travailler avec les acteurs locaux pour écrire une nouvelle page blanche au feutre rouge."

Représentant de 777 Partners, Aidan Mullally, fraîchement arrivé de Tottenham et nommé responsable commercial du Football Group, n'a pas caché son "excitation à l'idée de maintenir la tradition et l'histoire du Standard". "Nous voulons former un réseau où tous les clubs apprendront les uns des autres. Parmi eux, le Standard a un ADN unique. C'est un club respecté dans le monde entier. On veut renforcer sa structure et utiliser l'Académie. C'est un club spécial avec une grande base de supporters, qu'on veut augmenter."

Après les paroles, place désormais aux actes.